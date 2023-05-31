Песков: падение нефтегазовых доходов России компенсируется другими источниками

В Кремле напомнили о том, что кабмин занимается развитием экономики.

Падение нефтегазовых доходов для государственного фиксируется, но частично оно компенсируется ростом ненефтегазовых доходов. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 26 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля Таким образом в Кремле прокомментировали падение нефтегазовых доход бюджета РФ и растущий на этом фоне бюджетный дефицит.

Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, и говорил премьер-министр вчера. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов указал, что доля нефтегазовых доходов для федерального бюджета РФ в 2026 году составит менее 20 процентов. Таким образом власти страны все меньше ориентируются на продажу углеводородов, а основная ставка правительства делается на развитие экономической системы.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ