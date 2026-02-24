  1. Главная
Сегодня, 13:10
172
Песков: в Telegram фиксируется большое количество нарушений

В Кремле ответили на вопрос, считают ли власти блокировку мессенджера необходимостью.

В мессенджере Telegram фиксируется большое количество нарушений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, считают ли власти блокировку мессенджера необходимостью. Песков подчеркнул, что Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки Telegram. Он подчеркнул, что данным вопросом занимаются профильные ведомства, которые выполняют эту работу.

Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков предупредил Эстонию с прицелом на ядерное оружие.

