Песков: в Telegram фиксируется большое количество нарушений

В мессенджере Telegram фиксируется большое количество нарушений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, считают ли власти блокировку мессенджера необходимостью. Песков подчеркнул, что Кремль не уполномочен принимать решения о целесообразности или нецелесообразности блокировки Telegram. Он подчеркнул, что данным вопросом занимаются профильные ведомства, которые выполняют эту работу.

Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

