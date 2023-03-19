Песков предупредил Эстонию с прицелом на ядерное оружие

В Кремле заявили, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае появления ядерных вооружений у границ РФ

Россия не угрожает Эстонии и другим европейским государствам, но всегда будет делать необходимое для обеспечения собственной безопасности, включая ядерное сдерживание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос о возможных угрозах в адрес соседней республики, представитель Кремля напомнил о географической близости двух стран.

Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие, и Эстония должна четко это понимать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он также добавил, что Москва будет и дальше предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности страны, особенно в вопросах ядерного сдерживания. Заявление прозвучало на фоне обсуждений в западных СМИ возможного усиления военного присутствия НАТО в странах Балтии.

Ранее Piter.TV сообщал, что Песков назвал продление американских санкций автоматическим решением.

Фото: kremlin.ru