Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продление американских санкций автоматическим решением. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отметили, что переговорный процесс с Вашингтоном продолжается, но этот процесс является сложным и длительным. По словам Пескова, решение продлить санкции "достаточно автоматическое", и у российских властей не было никаких завышенных ожиданий на этот счет.

Также Песков заявил, что Москва будет смотреть на итоги "тех разговоров, которые будут финализироваться". Он подчеркнул, что от этих итогов Кремль будет отталкиваться в будущем.

