  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:19
158
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Путин проведет ряд встреч в День защитника Отечества

0 0

В Кремле отметили, что у президента этот день не будет выходным.

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд встреч в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что у Путина этот день не будет выходным. Он подчеркнул, что 23 февраля у президента традиционно проходит ряд мероприятий. В Кремле напомнили, что глава государства возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также Путин примет участие во вручении государственных наград.

Вы знаете, что там есть и протокольные мероприятия. Он традиционно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата. Будет вручение госнаград и еще ряд встреч запланированных.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в Иране наблюдается эскалация напряженности.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: владимир путин, день защитника отечества, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии