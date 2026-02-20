Песков: Путин проведет ряд встреч в День защитника Отечества

В Кремле отметили, что у президента этот день не будет выходным.

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд встреч в День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что у Путина этот день не будет выходным. Он подчеркнул, что 23 февраля у президента традиционно проходит ряд мероприятий. В Кремле напомнили, что глава государства возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата. Также Путин примет участие во вручении государственных наград.

Вы знаете, что там есть и протокольные мероприятия. Он традиционно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата. Будет вручение госнаград и еще ряд встреч запланированных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

