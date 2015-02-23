Песков: в Иране наблюдается эскалация напряженности

Он отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном.

В Иране наблюдается эскалация напряженности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали публикацию The New York Times, в которой сообщалось о планах США перенаправить десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке. Песков отметил, что Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Он также призвал Иран и все стороны региона к сдержанности и принятию политико-дипломатических средств.

Сейчас, действительно, мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

