Эксперт рассказал, выгодно ли сейчас покупать машину в России

Период резкого роста цен на автомобили уже прошел на российской территории, однако по стране все еще сохранился ряд факторов, которые однозначно не позволяют ответить на вопрос о том, выгодно ли сейчас покупать транспортное средство или лучшим решением будет подождать. Соответствующее заявление сделал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в комментарии для журналистов телеканала "360.ru". Автоэксперт заметил, что ситуация зависит от обстоятельств покупателя. Если он решит купить машину с нуля, то речь идет об одном выборе, а если продает свой старый автомобиль и готов внести дополнительные денежные средства — другой. В 2025 году многие автолюбители после завершения депозитной сессии задумывались о том, сохранить ли деньги под не очень интересный процент или снять и потратить на что-то. В том случае, если средства лежат на депозите и на хорошем проценте, то сейчас снимать их и покупать машину не стоит. Цены на автомобили выросли еще в начале 2026 года а сейчас ситуация остается очень разнонаправленная. Одни модели продолжили дорожать, но другие остановились в ценовом росте. Эксперт добавил, что ряд дилеров предлагает скидки с прайсовой цены, другие же, напротив, их урезают.
Если человек купил машину за миллион рублей, а через полтора года продал за такой же миллион, то просто сохранил количество рублей, а их покупательская способность упала. Поэтому автомобиль как инвестиция или способ сохранения денег — абсурд.
Максим Кадаков, эксперт
Автоэксперт добавил, что рассматривать покупку автомобиля как способ вложения денег пока что невозможно. Время, когда человек успел купить машину прямо перед резким ростом цен и потом продал дороже, уже прошло в России. Сейчас же человек только потеряет в средствах.
