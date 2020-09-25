Эксперт рассказал, выгодно ли сейчас покупать машину в России

Максим Кадаков объяснил, на какие факторы стоит обратить внимание.

Период резкого роста цен на автомобили уже прошел на российской территории, однако по стране все еще сохранился ряд факторов, которые однозначно не позволяют ответить на вопрос о том, выгодно ли сейчас покупать транспортное средство или лучшим решением будет подождать. Соответствующее заявление сделал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в комментарии для журналистов телеканала "360.ru". Автоэксперт заметил, что ситуация зависит от обстоятельств покупателя. Если он решит купить машину с нуля, то речь идет об одном выборе, а если продает свой старый автомобиль и готов внести дополнительные денежные средства — другой. В 2025 году многие автолюбители после завершения депозитной сессии задумывались о том, сохранить ли деньги под не очень интересный процент или снять и потратить на что-то. В том случае, если средства лежат на депозите и на хорошем проценте, то сейчас снимать их и покупать машину не стоит. Цены на автомобили выросли еще в начале 2026 года а сейчас ситуация остается очень разнонаправленная. Одни модели продолжили дорожать, но другие остановились в ценовом росте. Эксперт добавил, что ряд дилеров предлагает скидки с прайсовой цены, другие же, напротив, их урезают.

Если человек купил машину за миллион рублей, а через полтора года продал за такой же миллион, то просто сохранил количество рублей, а их покупательская способность упала. Поэтому автомобиль как инвестиция или способ сохранения денег — абсурд. Максим Кадаков, эксперт

Автоэксперт добавил, что рассматривать покупку автомобиля как способ вложения денег пока что невозможно. Время, когда человек успел купить машину прямо перед резким ростом цен и потом продал дороже, уже прошло в России. Сейчас же человек только потеряет в средствах.

