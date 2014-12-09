В Узбекистане начали выпуск нового седана Kia K3: рынок ждет передел

На заводе ADM Jizzakh стартовало производство нового седана Kia K3 — модели, которая может заметно изменить расстановку сил в сегменте доступных автомобилей. Новинка уже представлена на официальных ресурсах бренда, однако стоимость пока не раскрывается, что подогревает интерес к запуску. Об этом рассказал портал 110km.ru.

Kia K3 стала второй моделью, которую начали собирать на предприятии по полному циклу — с локальной сваркой и окраской кузова. Такой подход обычно позволяет лучше адаптировать автомобиль к условиям эксплуатации и повысить качество сборки. Официальная премьера для узбекского рынка состоялась 27 апреля 2026 года.

Модель пришла на смену хорошо знакомой Kia Rio и уже успела зарекомендовать себя на других рынках. По габаритам седан оказался крупнее многих конкурентов: длина превышает 4,5 метра, а объем багажника достигает 544 литров. Под капотом установлен бензиновый двигатель мощностью 123 лошадиные силы, работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Дизайн выполнен в современном стиле с плавной линией крыши и характерной светодиодной оптикой. В салоне — цифровая приборная панель, крупный экран мультимедийной системы с поддержкой смартфонов и продуманная эргономика. Среди опций — двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка и набор решений для комфорта задних пассажиров.

Отдельное внимание уделено безопасности. Уже в базовой версии предусмотрены системы стабилизации, шесть подушек безопасности и ассистенты при старте на подъеме. В более оснащённых вариантах добавляются современные электронные помощники, включая контроль слепых зон и удержание в полосе.

Сегодня на рынке Узбекистана сегмент седанов представлен ограниченным числом моделей, среди которых Chevrolet Cobalt, Onix, а также более дорогие варианты вроде Hyundai Elantra и BYD Chazor. На их фоне Kia K3 выделяется уровнем оснащения и современными технологиями.

Главный вопрос — цена. Именно она определит, сможет ли новинка занять значимую долю рынка. Если стоимость окажется конкурентной, Kia K3 имеет все шансы стать одним из самых заметных игроков в своем классе и изменить привычный баланс сил среди седанов.

Фото: официальный сайт Kia в Узбекистане