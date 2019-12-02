В окрестностях Млечного Пути обнаружены 19 галактик без темной материи

Китайские ученые обнаружили недалеко от Млечного Пути 19 маленьких галактик, не имеющих внутри темной материи. Об этом сообщается в научном журнале Nature Astronomy.
Отмечается, что 14 объектах находятся далеко от крупных галактик, на так называемых космических "пустырях". Их открытие может поставить под сомнение современные теории о процессе формирования галактик. Принято считать, что темная материя преобладает в карликовых галактиках, но недавно ученые предположили, что такой процесс происходит не во всех галактиках.
В настоящий момент ученые считают, что каждая галактика содержит в 10 раз больше темной материи, нежели видимой. Эта незримая субстанция позволяет обретать галактикам большую массу и удерживает на месте их звезды.
Ранее российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел.
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