В окрестностях Млечного Пути обнаружены 19 галактик без темной материи

Открытие может повлиять на современные космологические теории.

Китайские ученые обнаружили недалеко от Млечного Пути 19 маленьких галактик, не имеющих внутри темной материи. Об этом сообщается в научном журнале Nature Astronomy.

Отмечается, что 14 объектах находятся далеко от крупных галактик, на так называемых космических "пустырях". Их открытие может поставить под сомнение современные теории о процессе формирования галактик. Принято считать, что темная материя преобладает в карликовых галактиках, но недавно ученые предположили, что такой процесс происходит не во всех галактиках.

В настоящий момент ученые считают, что каждая галактика содержит в 10 раз больше темной материи, нежели видимой. Эта незримая субстанция позволяет обретать галактикам большую массу и удерживает на месте их звезды.

Ранее российский спутник "Космос-2422" сошел с орбиты и сгорел.