Глава "Роскосмоса" объяснил, почему США не могут повторить высадку на Луну.

Дмитрий Рогозин рассказал, почему россияне не верят в то, что американцы были на Луне. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" рассказал в интервью для журналиста "Юрия Костина. Программа "Личные связи" размещена на YouTube-канале автора. По словам гостя передачи, около 70% граждан РФ не верят в том, что астронавты из СШа высаживались на поверхность Луны. Рогозин заметил, что частично это связано с тем, что США до сих пор не испытали новую сверхтяжелую ракету SLS.

Многие задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По словам специалиста, в США не верят в полет американцев на Луну 54% населения. Рогозин считает, что этот вопрос относится к сфере наличия компетенций, многие из которых утеряны и США, и Россией.

Рогозин допустил существование жизни на Марсе.

Видео: YouTube / Юрий Костин