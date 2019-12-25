Дмитрий Рогозин объяснил, чем сейчас занимаются специалисты, готовящие экспедицию на астероид.

В "Роскосмосе" раскрыли планы отправки экспедиции на астероид. Об этом глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин рассказал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Специалист обозначил сроки запуска экспедиции.

Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По словам эксперта, предприятия госкорпорации занимаются способами посадки космического корабля на небесное тело. Подходящие для этого технологии могут появиться до 2030 года.

Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М".