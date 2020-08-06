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Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"

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"Роскосмос" потратит 6 млрд рублей на создание обновленной ракеты-носителя.

Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М". Об этом говорится на официальном сайте государственных закупок. Согласно опубликованным материалам, цена на создание первой обновленной ракеты-носителя для проведения летных тестов с космодрома "Восточный" составляет 6,1 миллиардов рублей.

В октябре 2019 года генеральный директор конструкторского бюро "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов заявил журналистам "РИА Новостей" о том, что запуск модернизированной "Ангары" планируется с "Восточного" в конце 2024 года.

Документы "Роскосмоса" сообщают, что на создание первой "Ангары-А5М" в 2023-2024 годах составляет 6,1 млрд, второй - 6,2 млрд рублей. 
 

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ

 

Теги: ангара, космос, модернизация, ракета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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