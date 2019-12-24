Центр Хруничева опубликовал финансовый отчет за 2019 год.

Раскрыта стоимость производства российской "Ангары-5". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год. Это предприятие входит в состав "Роскосмоса".

Согласно размещенной информации, создание ракеты-носителя тяжелого класса обходится в семь миллиардов рублей. Эта цена в три раза дороже изготовления ракеты "Протон-М", которую она заменит. В отчете эксперты заявили о необходимости снижения себестоимости объекта.

Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году документ Центра Хруничева

Напомним, что в августе прошлого года генеральный конструктор Александр Медведев заявил, что стоимость "Протона-М" вырастет в 2,5 раза и сравняется со стоимостью на строительство "Ангары-5". Это должно произойти из-за сокращения производства.

Роскосмос попросил в 2,5 раза больше денег на создание "Ангары".