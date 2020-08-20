Минобороны: ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

ВКС России запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России.

Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошел вечером 25 ноября. После старта "Союз-2.1.б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса. Затем аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России