Минобороны: российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате боевых действий была уничтожена штурмовая группа бригады территориальной обороны противника.

Вооруженные силы России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В результате боевых действий была уничтожена штурмовая группа бригады территориальной обороны противника в районе Приютного. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России