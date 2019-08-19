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Минобороны: российские войска сорвали попытку атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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В результате боевых действий была уничтожена штурмовая группа бригады территориальной обороны противника.

Вооруженные силы России сорвали попытку атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В результате боевых действий была уничтожена штурмовая группа бригады территориальной обороны противника в районе Приютного. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: атака, вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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