Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении

Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 11 опорных пунктов противника.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовым группа механизированной бригады противника нанесли при поддержке артиллерии и авиации в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 11 опорных пунктов, шесть районов скопления техники и около 50 артиллерийских позиций ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-20.

Видео: Минобороны России