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Минобороны: российские войска нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Краснолиманском направлении

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Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 11 опорных пунктов противника.

Вооруженные силы России нанесли поражение штурмовым группам украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение штурмовым группа механизированной бригады противника нанесли при поддержке артиллерии и авиации в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, артиллерийские подразделения поразили 11 опорных пунктов, шесть районов скопления техники и около 50 артиллерийских позиций ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета гаубицы Д-20.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, краснолиманское направление, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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