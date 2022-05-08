В Петербурге проходит 19-й Чемпионат России по танцам на колясках

Он продлится до 22-го сентября.

Северная столица в 19-й раз принимает Чемпионат России по танцам на колясках. В этом году мероприятия спортивного события будут проходить в гостинице "Московские ворота" до 22-го сентября и соберут боле 200 спортсменов из российских регионов, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Три дня дано спортсменам, чтобы они продемонстрировали свое мастерство. Чемпионат будет включать в себя как сольные выступления и парные состязания, так и целые ансамбли танцоров на колясках. В рамках соревнований будет разыграно 18 комплектов наград в официальных дисциплинах.

От Петербурга на Чемпионате будет выступать 36 человек, из которых в составе сборной команды выступят 26 танцоров. Параллельно с основными соревнованиями будет проходить турнир, где свои навыки продемонстрируют подростки от 13-ти до 20-ти лет, а также дети от 7-ми до 12-ти лет.

На открытии Чемпионата губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что недавно в Приморском районе открылся Центр адаптивного спорта и физкультуры, где в скором времени также откроется спортивный комплекс для танцоров на колясках.

Вы не только прекрасные спортсмены, для многих вы – символ надежды. Вы - пример жизнелюбия и оптимизма для всех нас. Хотел бы поприветствовать наших героев - воинов, которые принимали участие в специальной военной операции. Они здесь, с нами. Они пока болельщики, но я уверен, что тоже будут большими спортсменами. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Смольного