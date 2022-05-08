В Петербурге состоялся детско-юношеский фестиваль танцев на колясках

На "Лучике света" собрались спортсмены из Москвы, Татарстана, Тверской области и других регионов.

Сегодня в историческом парке "Россия – моя история" состоялось награждение лауреатов Санкт-Петербургского детско-юношеского фестиваля по спортивным танцам на колясках "Лучик света". Как сообщают в пресс-службе Смольного, в нынешнем году соревнования заметно расширили число регионов страны, представители которых приехали на событие.

Свое мастерство смогли продемонстрировать спортсмены из Москвы, Татарстана, Тверской области и других регионов. На церемонии награждения присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который подчеркнул, что успехи выступающих способны вдохновить как сверстников так и взрослых людей.

Ваш фестиваль – это действительно "лучик света". Ваши выступления – настоящий театр, а вы сами - пример силы духа и воли. Вы показываете, как нужно сражаться, чтобы быть героями. Для тысяч людей это очень вдохновляющий пример. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы также выразил признательность организатору фестиваля – российской Федерации спортивных танцев на колясках. Беглов вручил призерам соревнований награды и пожелал участникам успехов в дальнейшем.

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Фото: ВКонтакте / Федерация спортивных танцев на колясках России