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Петербуржцы забрали "золото" на соревнованиях по танцам на колясках в Гонконге
Сегодня, 11:48
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Петербуржцы забрали "золото" на соревнованиях по танцам на колясках в Гонконге

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Победителями в европейской, латиноамериканской и произвольной программах стали Максим Седаков и Галина Рыжкова.

Петербуржцы возвращаются в город с Международных соревнований по танцам на колясках Hong Kong 2025 Para Dance Sport International Competition в Гонконге с медалями. Об этом 24 марта сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

В европейской, латиноамериканской и произвольной программах Максим Седаков и Галина Рыжкова завоевали "золото". Кроме того, Максим стал первым в одиночной программе у мужчин. Среди женщин в произвольной программе бронзовые медали завоевали Дария Попова и спортивная пара, принявшая участие в международных соревнованиях впервые, Эльдар Кремчеев и Алла Смелова. 

Ваши сила духа, воля к победе достойны восхищения! Вы – гордость Петербурга. Поздравляю с таким крутым результатом!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: гонконг, танцы на колясках
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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