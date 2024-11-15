Петербуржцы забрали "золото" на соревнованиях по танцам на колясках в Гонконге

Победителями в европейской, латиноамериканской и произвольной программах стали Максим Седаков и Галина Рыжкова.

Петербуржцы возвращаются в город с Международных соревнований по танцам на колясках Hong Kong 2025 Para Dance Sport International Competition в Гонконге с медалями. Об этом 24 марта сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

В европейской, латиноамериканской и произвольной программах Максим Седаков и Галина Рыжкова завоевали "золото". Кроме того, Максим стал первым в одиночной программе у мужчин. Среди женщин в произвольной программе бронзовые медали завоевали Дария Попова и спортивная пара, принявшая участие в международных соревнованиях впервые, Эльдар Кремчеев и Алла Смелова.

Ваши сила духа, воля к победе достойны восхищения! Вы – гордость Петербурга. Поздравляю с таким крутым результатом! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках.

Фото: Telegram / Пиотровский Online