В Гонконге мужчина сбежал со свидания, оставив девушке крупный счет. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По информации источника, пара познакомилась через Telegram и провела встречу в одном из ресторанов в центре города. Общий счет составил 84,5 тысячи гонконгских долларов. Мужчина отлучился в туалет и исчез. Девушке пришлось обратиться за помощью к знакомым, чтобы оплатить счет.

На следующий день потерпевшая обратилась в полицию. Те задержали подозреваемого, у которого была такая же одежда, как на свидании.

Фото: Piter.tv