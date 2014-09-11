СКА победил в матче с "Адмиралом" со счетом 4:2

Плотников забил 250-й гол в КХЛ.

В Санкт-Петербурге на арене "Ледовый дворец" завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским "Адмиралом". Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2.

Счет в матче был открыт уже на 56-й секунде игры. Защитник СКА Бреннан Менелл поразил ворота гостей. На 12-й минуте первого периода нападающий "Адмирала" Кайл Олсон восстановил равновесие.

Второй период начался с гола форварда петербургской команды Сергея Плотникова на 21-й минуте. Эта шайба стала для него 250-й в карьере в рамках Континентальной хоккейной лиги. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил преимущество хозяев. В концовке встречи Матвей Короткий реализовал большинство, установив счет 4:1. Никита Тертышный на 59-й минуте сократил отставание до 4:2, что стало окончательным результатом матча.

Данная игра стала первой для главного тренера СКА Леонида Тамбиева против "Адмирала" — команды, которую он возглавлял на протяжении нескольких сезонов.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere