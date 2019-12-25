Ресторан Розенбаума выкупит часть здания Городской думы Петербурга

Стоимость сделки определена в размере 108,6 млн рублей.

Организацией имущественных отношений Санкт-Петербурга принято положительное решение о предоставлении возможности сети пивных заведений "Толстый фраер" приобрести помещение площадью 247 квадратных метров, расположенное в историческом здании Городской Думы на Думской улице, 1-3. Стоимость сделки определена в размере 108,6 млн рублей, как сообщает издание "Деловой Петербург".

Следует отметить, что ранее данное помещение арендовало ООО "Толстый фраер-3", 40-процентная доля в которой принадлежит известному российскому артисту народного масштаба Александру Розенбауму. Здесь находился один из пунктов сети пивных баров.

Руководством компании было использовано предусмотренное законом право на приобретение занимаемых помещений без участия в конкурсных процедурах. Представители владельцев бренда отказались от комментариев по поводу решения о приобретении имущества. Сообщается, что компания также рассматривает возможность приобретения помещения по адресу: проспект Луначарского, 46.

Фото: ВКонтакте / Александр Розенбаум (Вера Камынина)