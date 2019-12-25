Площадка под строительство логистического парка в Петербурге выставлена на торги за полмиллиона рублей

Объекты расположены поблизости от пересечения улиц Лабораторная и Кушелевская дорога, с подъездом со стороны улицы Бестужевской.

Государственная корпорация ДОМ.РФ объявила о продаже земельного участка стоимостью 514 миллионов рублей, предназначенного для возведения логистического парка в Санкт-Петербурге. Информация опубликована в официальном релизе организации.

Запланировано проведение аукциона 29 сентября, на котором предлагается лот, состоящий из недвижимости общей площадью 5,5 тыс. квадратных метров и земельных участков суммарной площадью 3 гектара, плюс предоставляется право аренды дополнительного участка площадью 0,4 гектара.

Объекты расположены поблизости от пересечения улиц Лабораторная и Кушелевская дорога, с подъездом со стороны улицы Бестужевской. Территориально окружающая инфраструктура представлена железнодорожными линиями, жилыми многоэтажными зданиями, социально-значимыми, складско-промышленными и коммерческими объектами. Ближайшая железнодорожная станция Кушелевка расположена в 2,3 километра, расстояние до проспекта Маршала Блюхера составляет 1,4 километра, а до ближайшей станции метро "Лесная" — 3,7 километра.

Заявления на участие в торгах принимаются до 25 сентября включительно. Потенциальные покупатели смогут использовать объект для создания современной логистической инфраструктуры.

