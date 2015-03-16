Петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках

Соревнования проходили в Республике Татарстан.

Сборная Северной столицы в четвертый раз завоевала первенство в Кубке России по баскетболу на колясках. Двое петербуржцев вошли в число пяти лучших игроков чемпионата, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города на Неве, Борис Пиотровский.

Соревнования состоялись в Республике Татарстан. Петербургские спортсмены обыграли казанскую команду "Крылья Барса" со счетом 70:48.

Здорово, что два игрока нашей команды вошли в символическую пятерку: Андрей Литвяк – в числе лучших, Василий Лайков – самый ценный игрок турнира. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что через 3 года в Зеленогорске появится Центр бокса и спортивной борьбы.

Фото: Telegram / Пиотровский Online