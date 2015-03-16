Петербургская сборная в четвертый раз взяла Кубок России по баскетболу на колясках

Сборная Северной столицы в четвертый раз завоевала первенство в Кубке России по баскетболу на колясках. Двое петербуржцев вошли в число пяти лучших игроков чемпионата, – рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор города на Неве, Борис Пиотровский.
Соревнования состоялись в Республике Татарстан. Петербургские спортсмены обыграли казанскую команду "Крылья Барса" со счетом 70:48.
Здорово, что два игрока нашей команды вошли в символическую пятерку: Андрей Литвяк – в числе лучших, Василий Лайков – самый ценный игрок турнира.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ранее мы сообщали, что через 3 года в Зеленогорске появится Центр бокса и спортивной борьбы.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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