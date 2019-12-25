В Петербурге согласовали облик будущего "Дворца танца" для танцев на колясках

Проект будет завершен в этом году, строительство начнётся в 2026 году.

В Санкт-Петербурге согласовали облик будущего "Дворца танца" – современного спортивного комплекса для танцев на колясках. Он появится на Камышовой улице, рядом с действующим Центром адаптивного спорта. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметил портал "Строительный Петербург".

Как отметил глава городе, танцы на колясках – популярное направление в Петербурге. Северная столица традиционно принимает Чемпионаты России по этому виду спорта.

Проект будет завершен в этом году, строительство начнётся в 2026 году.

Фото: Telegram/ Александр Беглов