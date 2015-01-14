Опыт Ленобласти по трудоустройству инвалидов применят на федеральном уровне

Меры поддержки людей с инвалидностью в регионе действуют с 2016 года.

Сегодня в рамках заседания Совета по попечительству в социальной сфере вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова отметила систему субсидирования рабочих мест для людей с инвалидностью, которая налажена в Ленинградской области. По ее словам, опыт региона будет применен на федеральном уровне, – следует из сообщения Администрации Ленобласти.

По словам главы области Александра Дрозденко, меры поддержки трудоустройства инвалидов действуют с 2016 года. По региональной программе субсидий трудоустроены сотни людей, которые нуждаются в организации особых условий работы в связи с инвалидностью.

Также глава региона отметил, что с января 2025 года по нацпроекту "Кадры" субсидия работодателю за оборудование рабочих мест для инвалидов составит 200 тысяч рублей. Администрация Ленинградской области

Ранее стало известно, что Губернатор Петербурга подписал закон "О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов".

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