В Петербурге численность трудоспособных людей с инвалидностью превысила 116 тысяч

Средняя зарплата в вакансиях для людей с ОВЗ по России выросла до 76 тыс. рублей

Численность инвалидов трудоспособного возраста в Санкт-Петербурге на сегодняшний день достигает 116,7 тысячи человек. При этом уровень их трудоустройства составляет 37,2%. Такие данные приводит издание "Деловой Петербург" со ссылкой на городской комитет по труду и занятости населения города.

С осени 2024 года в России действует закон, обязывающий компании с численностью сотрудников более 35 человек выделять не менее 2% рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Это стало важным шагом в повышении доступности рынка труда для данной категории граждан.

Согласно исследованию сервиса HeadHunter, петербургский рынок труда становится более инклюзивным. Доля вакансий, доступных для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в Северной столице достигла 4% от общего объема новых рабочих мест. За последний месяц было размещено 3,4 тысячи таких вакансий.

Наиболее доступной для людей с инвалидностью оказалась сфера услуг, включая продажи и клиентское обслуживание. На эту отрасль приходится 22% всех предложений о работе. При этом средняя зарплата в вакансиях для людей с ОВЗ по России выросла с 72 до 76 тысяч рублей. В Петербурге рост оказался более значительным: за год показатель увеличился на 17% — с 95 до 111 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что оздоровительные лагеря Ленобласти примут детей с ОВЗ и инвалидностью.

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