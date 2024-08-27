Гостям из Поднебесной провели экскурсию по "Лахта Центру"

Нестандартные инфраструктурные и инженерные решения, многоярусные эстакады, скоростная магистраль на искусственных сооружениях и намывные территории – именно таким Петербург предстал перед делегацией из Китая: заместителем мэра Пекина, представителями комитета по коммунальному хозяйству и секретариата Народного Правительства.

Первым делом гостям из Поднебесной провели экскурсию по новой архитектурной доминанте Северной столицы.

Вокруг сделана прекрасная благоустроенная территория прибрежной зоны. Рядом видно у подножия расположенный парк трехсотлетия. Знаете, и флагштоки запущены. То есть, это преображает и является новым видом Санкт-Петербурга, новым открыточным видом Санкт-Петербурга, который вошел в путеводители по нашему любимому городу, лучшему городу Земли и, собственно, является действительно современным Санкт-Петербургом. Понятно, что в Китае есть достаточно примеров зданий выше, но вы знаете особенности наших грунтов и изысканий, которые необходимо было сделать, чтобы вообще воплотить в жизнь такое высотное строительство. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Далее участники встречи посетили Василевский остров, а именно Северный и Южный намывы. Членам пекинской делегации рассказали об освоении акватории мелководной части Финского залива и особой инженерной подготовке территории, обусловленной сложными гидрогеологическими условиями, которые и определили планировку, структуру и пространственную композицию новых районов. После этого китайская делегация во главе с вице-губернатором Петерурга отправилась изучать процесс строительства Восточного скоростного диаметра, в частности Витебской развязки.

Мы сейчас, как вы видите, активно ведем работы по устройству оклеечной гидроизоляции перед настилом асфальта, и, собственно, это место было выбрано по одной простой причине, что отсюда мы очень быстро с вами добрались до Московского проспекта и смогли насладиться прекрасными видами нашего города … с самой верхней точки проекта, нашей двухъярусной эстакады, проходящей в том числе над Московским проспектом. Валерий Апыхтин, генеральный директор компании ПУСК-ЛИМАК-Север

Проект включает в себя две транспортные развязки (одна — с ЗСД, вторая — с Витебским проспектом), а также участок основного хода. Пропускная способность объекта составит 70 тысяч транспортных средств в сутки.

Витебская развязка – это только первый этап широтной магистрали скоростного движения, которая выведет трафик из города в густонаселенную зону Всеволожского района Ленинградской области, а также подхватит такие трудно загруженные участки, как проспект Обуховская оборона, Октябрьская набережная, проспект Энергетиков, всю восточную часть города. Валерий Апыхтин, генеральный директор компании ПУСК-ЛИМАК-Север

Гостям из Поднебесной рассказали о реализации всего проекта Широтной магистрали скоростного движения, а затем члены пекинской делегации могли полюбоваться видами, открывающимися с разных участков Западного Скоростного диаметра.

Видео: Piter.TV