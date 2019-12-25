В Северной столице спустили на воду второй экскурсионно-прогулочный катамаран

Первые экскурсии на нем пройдут в 2025-м году.

Накануне днем на Средне-Невском судостроительном заводе Петербурга состоялась церемония спуска на воду второго в серии экскурсионно-прогулочного катамарана. Назвали пассажирское судно "Равелином", – следует из сообщения Telegram-канала "Нева Тревел".

Катамаран из серии 04710 "Соммерс" – это один из итогов реализации госпрограммы по обновлению пассажирского флота. Строительство экскурсионных судов ведется при поддержке Минпромторга по заказу Государственной транспортной лизинговой компании.

Благодаря появлению новых пассажирских судов в Санкт-Петербурге скоростные перевозки и экскурсионные прогулки, которые являются визитной карточкой города, становятся более комфортными и привлекательными. Поэтому спуск каждого нового катамарана — это ещё один важный шаг на пути к обновлению флота Санкт-Петербурга! Юрий Набатов, генеральный директор судоходной компании "Нева Тревел"

Первые пассажиры смогут ступить на борт "Равелина" в 2025-м году – сразу после того, как пройдут необходимые работы по достройке и ходовые испытания. Маршрут нового судна будет пролегать вокруг фортов Кронштадта; продолжительность водной экскурсии будет составлять 50 минут.

Ранее, 11-го сентября, мы рассказывали, что первый в серии "Соммерс" катамаран "Бастион" вышел на маршрут до Кронштадта.

Фото: Telegram / Нева Тревел | Водные прогулки по СПб