"Нева тревел" построит новые катамараны для Черного моря и Финского залива

Их будет 8.

Компания "Нева тревел" из Петербурга запустит строительство восьми новых катамаранов, которые будут работать в акваториях Черного моря и Финского залива. По словам генерального директора компании Юрия Набатова, проект включает катамараны трех серий: "Котлин-М", "Соммерс-М" и "Соммерс-L". Эти суда будут адаптированы для прибрежных морских маршрутов с увеличенной дальностью плавания, скоростью и вместимостью. Об этом сообщили "Ведомости Северо-Запад".

Четыре катамарана "Котлин-М" будут построены на заводе "Море" в Феодосии, а два катамарана "Соммерс-М" — на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. В свою очередь, два катамарана "Соммерс-L" уже начали строить на заводе "Нефтефлот" в Самаре.

Стоимость каждого катамарана "Котлин-М" составит около 450 млн руб., а "Соммерс-М" — порядка 350 млн руб. Все суда будут построены при поддержке программы льготного лизинга гражданского флота, реализуемой Министерством промышленности и торговли РФ. Партнером проекта выступает Государственная транспортная лизинговая компания.

Новые катамараны заменят старые теплоходы, в частности, "Москва" в акватории Финского залива. Остальные суда будут работать в Черном море. Срок ввода первых судов в эксплуатацию намечен на 2027 год. По словам Набатова, маршруты, на которых будут работать новые катамараны, будут определены позже. В будущем катамараны также могут быть использованы для экскурсионных прогулок в других регионах России.

