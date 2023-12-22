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В Петербурге спущены на воду два новых пассажирских катамарана
Сегодня, 16:55
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В Петербурге спущены на воду два новых пассажирских катамарана

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До 2025 года планируется построить десять пассажирских катамаранов: шесть скоростных и четыре экскурсионно-прогулочных.

На Средне-Невском судостроительном заводе прошли торжества по случаю спуска на воду двух новых пассажирских катамаранов, сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

На воду были спущены экскурсионно-прогулочный катамаран "Бастион" проекта "Соммерс", который будет курсировать между фортами в Кронштадте, и скоростной катамаран "Форт Тотлебен" проекта "Котлин", который свяжет центр Северной столицы с туристско-рекреационным кластером "Остров фортов" в Кронштадте.

До 2025 года планируется построить десять пассажирских катамаранов: шесть скоростных и четыре экскурсионно-прогулочных.

Ранее мы сообщили о том, что на воду спустили пассажирский катамаран "Форт Александр I".

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: катамараны, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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