В Петербурге спущены на воду два новых пассажирских катамарана

До 2025 года планируется построить десять пассажирских катамаранов: шесть скоростных и четыре экскурсионно-прогулочных.

На Средне-Невском судостроительном заводе прошли торжества по случаю спуска на воду двух новых пассажирских катамаранов, сообщили в Комитете по транспорту Петербурга.

На воду были спущены экскурсионно-прогулочный катамаран "Бастион" проекта "Соммерс", который будет курсировать между фортами в Кронштадте, и скоростной катамаран "Форт Тотлебен" проекта "Котлин", который свяжет центр Северной столицы с туристско-рекреационным кластером "Остров фортов" в Кронштадте.

До 2025 года планируется построить десять пассажирских катамаранов: шесть скоростных и четыре экскурсионно-прогулочных.

Ранее мы сообщили о том, что на воду спустили пассажирский катамаран "Форт Александр I".

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха