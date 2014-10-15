Скоростной катамаран "Форт Пётр I" отправится из Петербурга в Кронштадт

Поездка станет более комфортной и интересной для пассажиров: новое судно призвано привлечь к Кронштадту внимание как можно большего числа туристов.

Новый скоростной катамаран "Форт Пётр I" готовится к первому путешествию из Петербурга к причалу музейно-исторического парка "Остров фортов" в Кронштадте. Об этом пресс-служба одного из перевозчиков.

Поездка станет более комфортной и интересной для пассажиров: новое судно призвано привлечь к Кронштадту внимание как можно большего числа туристов.

Так, в ходе поездки перевозчик предложит напитки и лёгкие закуски. Кроме того, путешественники смогут насладиться видами залива с открытой палубы. Также катамаран подойдёт для поездок маломобильным гражданам.

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Фото: пресс-служба Смольного