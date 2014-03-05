Смольный не отдаст намыв Васильевского острова под жилую застройку

Вместо этого на участке будет находиться зона деловой застройки площадью 8,5-10 тыс. кв.м., либо апарт-отел

Участок на углу улиц Лисянского и Гончарова на новых намывных территориях Васильевского острова не будут использовать под жилую застройку. Такое решение вынесла Комиссия по подготовке изменений в генплан Северной столицы. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Таким образом, объём возможной жилой застройки в городе будет уменьшен вдвое. От неё отказались на участке площадью 0,9 га, после того, как владелец объявил о планах перевести земли в зону многоэтажной жилой застройки и построить новый ЖК площадью 17-21 тыс. кв.м. Вместо этого здесь будет находиться зона деловой застройки площадью 8,5-10 тыс. кв.м., либо апарт-отель.

Аналитики рынка полагают, что в случае строительства отеля на него будет зафиксирован повышенный спрос гостей города в связи с близостью морского пассажирского терминала.

Ранее мы сообщили о том, что до 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец".

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу