До 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец"

До 2031 года ГУП "Петербургский метрополитен" приобретёт 950 новых вагонов "Балтиец". Соответствующий договор организация заключила с АО "Трансхолдлизинг". Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на комитет по транспорту.
Мы локализовали в Петербурге процессы сборки новых транспортных средств, поставляемых в наш город в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта, чтобы сделать эти процессы более эффективными.
Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга
Напомним, что сейчас в Петербурге курсирует 12 вагонов "Балтиец". До конца 202 года запланирована поставка ещё 112 вагонов.
Ранее мы сообщили о том, что жители намыва Васильевского острова смогут оформлять парковочные разрешения.
Фото: комитет по транспорту
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