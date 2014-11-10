До 2031 года в петербургское метро планируется поставить 950 вагонов "Балтиец"

Напомним, что сейчас в Петербурге курсирует 12 вагонов "Балтиец".

До 2031 года ГУП "Петербургский метрополитен" приобретёт 950 новых вагонов "Балтиец". Соответствующий договор организация заключила с АО "Трансхолдлизинг". Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на комитет по транспорту.

Мы локализовали в Петербурге процессы сборки новых транспортных средств, поставляемых в наш город в рамках обновления подвижного состава общественного транспорта, чтобы сделать эти процессы более эффективными. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Напомним, что сейчас в Петербурге курсирует 12 вагонов "Балтиец". До конца 202 года запланирована поставка ещё 112 вагонов.

Ранее мы сообщили о том, что жители намыва Васильевского острова смогут оформлять парковочные разрешения.

Фото: комитет по транспорту