Жители намыва Васильевского острова смогут оформлять парковочные разрешения

Зона платной парковки в Василеостровском районе начнёт действовать с IV квартала 2023 года.

Жители намывных территорий Васильевского остова получат право на оформление льготных парковочных разрешений вместе с другими жителями района. Об этом сообщил глава городского комтранса Валентин Енокаев в своём Telegram-канале.

Таким образом руководитель отреагировал на запрос парламентария петербургского ЗакСа Бориса Вишневского. Также он уточнил, что зона платной парковки в Василеостровском районе начнёт действовать с IV квартала 2023 года. Она будет затрагивать исключительно исторические кварталы и дойдёт до Наличной улицы включительно.

Енокаев добавил, что все улицы на намыве сохранены в Адресном перечне: все проживающие там граждане получат парковочные разрешения бесплатно.

Ранее Смольный отклонил заявки петербуржцев о прекращении расширения намыва Васильевского острова.

Фото: Комитет по транспорту