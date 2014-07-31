Смольный отклонил заявки петербуржцев о прекращении расширения намыва Васильевского острова

Инициативные горожане в документах отмечали, что работы на территории намыва Васильевского острова и острова Декабристов приведут к ухудшению экологической ситуации в акватории Финского залива, нанесёт ущерб местной флоре и фауне.

Правительство Петербурга отклонило заявки горожан-активистов с просьбой прекратить расширение территории намыва Васильевского острова. По данным издания "Коммерсант", соответствующее решение было приято членами комиссии по подготовке изменений в Генплан Северной столицы.

В общей сложности удалось рассмотреть и отклонить свыше 10-ти заявок. Инициативные петербуржцы в документах отмечали, что работы на территории намыва Васильевского острова и острова Декабристов приведут к ухудшению экологической ситуации в акватории Финского залива, нанесёт ущерб местной флоре и фауне.

Кроме того, на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) опубликована информация, согласно которой против работ выступили парламентарии ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов. Оба депутата намерены вынести вопрос на обсуждение в рамках заседания, несмотря на решение Смольного. Изменения в городской Генплан намерены окончательно утвердить осенью 2023 года.

Напомним, что работы на намыве были возобновлены в конце мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды.

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Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу