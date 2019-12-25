Парк "Тучков буян" может частично получить рекреационный статус

С предложением внести изменения в генплан выступила петербургская активистка.

Часть парка "Тучков буян" площадью около 10 га может получить статус рекреационной зоны после внесения изменений в Генплан Петербурга. Об этом свидетельствует протокол комиссии по соответствующим изменениям на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Речь идёт об участке между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова. По задумке, участок будет выведен из зоны общественно-деловой застройки. С такой инициативой выступила петербургская активистка Елена Скороходова.

Редакция комиссии учла поступившую заявку. Добавим, что в зоне общественно-деловой застройки всё же останутся участки с будущим дворцом танца Бориса Эйфмана и зданиями Судебного квартала.

Ранее мы сообщили о том, что возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга.

Фото: park-spb.ru