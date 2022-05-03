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Возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга
Сегодня, 19:32
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Возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга

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Здания должны были появиться на Биржевой линии, 8-10А и Биржевой линии, 12М.

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга запретила девелоперу возводить на Биржевой линии у института им. Вавилова жилую застройку. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 14 августа, ссылаясь на пресс-службу КГА.

Здания должны были появиться на Биржевой линии, 8-10А и Биржевой линии, 12М. В ведомстве уточнили, что строительство не входит в планы города.

Учитывая значимость развития научной деятельности для нашего города, комиссия не поддержала предложение о переводе двух указанных участков в жилую зону, а приняла решение сохранить общественно-деловую зону.

Пресс-служба КГА

О разрешении на строительство на участке писал "Коммерсантъ". В протоколе сообщалось о предложении "учесть заявку в редакции комиссии".

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт набережной у Поцелуева моста завершат к концу года.

Фото: "Википедия"

Теги: биржевая линия, государственный оптический институт имени вавилова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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