Возводить жилую застройку на территории института им. Вавилова запретили власти Петербурга

Здания должны были появиться на Биржевой линии, 8-10А и Биржевой линии, 12М.

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга запретила девелоперу возводить на Биржевой линии у института им. Вавилова жилую застройку. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 14 августа, ссылаясь на пресс-службу КГА.

Здания должны были появиться на Биржевой линии, 8-10А и Биржевой линии, 12М. В ведомстве уточнили, что строительство не входит в планы города.

Учитывая значимость развития научной деятельности для нашего города, комиссия не поддержала предложение о переводе двух указанных участков в жилую зону, а приняла решение сохранить общественно-деловую зону. Пресс-служба КГА

О разрешении на строительство на участке писал "Коммерсантъ". В протоколе сообщалось о предложении "учесть заявку в редакции комиссии".

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт набережной у Поцелуева моста завершат к концу года.

Фото: "Википедия"