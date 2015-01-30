Капремонт набережной у Поцелуева моста завершат к концу года

абочие открыли в одном из своих вагончиков небольшой музей найденных на дне Фонтанки археологических находок.

На набережных у Поцелуева и Аничкова мостов продолжается масштабный капремонт. О том, как продвигаются работы, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В ходе работ у Аничкова моста рабочие полностью разобрали старую кладку, осушили часть русла. Проходит установка новых бетонных свай. Кроме того, специалистам приходится исправлять оплошности предшественников, которые были допущены при работах более 100 лет назад. Так, в начале XX века спуск к воде на Фонтанке переделали в часть набережной. Работы были проведены некачественно, из-за чего гранитная кладка впоследствии стала разрушаться.

К концу года завершится капремонт набережной в районе Поцелуева моста. Двухвековые сваи, на которых покоилась многотонная конструкция, не пострадали, однако вместо них решено возвести бетонный монолит и прикрепить на него гранитные облицовочные плиты. Они тоже пройдут реставрацию.

Здесь мы устанавливаем буронабивные сваи 800-ого диаметра. По запасу прочности они здесь прослужат огромное количество лет, на них можно построить целый многоэтажный дом. Около двух метров ниже, чем уровень воды, мы находимся. Здесь довольно-таки мелко. Мы это все осушили, выкопали, почистили и, соответственно, после себя все почистим. Олег Васин, начальник участка

Рабочие открыли в одном из своих вагончиков небольшой музей найденных на дне Фонтанки археологических находок. Так, экспонатами стали вековые гвозди, приспособление для колки орехов, пудреница и столовые приборы.

Ранее мы сообщили о том, что на Семёновском мосту установят пандусы для удобства маломобильных граждан.

Фото: ВКотнакте / CПб ГБУ "Мостотрест"