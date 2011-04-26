Повторные торги по зданиям института Вавилова не состоялись

Никто не захотел приобрести участок и здания на Кадетской линии за 3 миллиарда рублей.

Попытка продать здания Института Вавилова на Васильевском острове провалилась во второй раз, сообщает дочерняя структура Ростеха "РТ-Капитал".

Никто не захотел приобрести участок и здания на Кадетской линии за 3 миллиарда рублей. Первый аукцион прошел в сентябре, однако заявок не поступало. Во время второго аукциона цена была снижена, но покупателя так и не нашлось.

Объект включает в себя комплекс зданий общей площадью около 47,6 тыс. кв.м и земельный участок площадью около двух гектаров. Часть объекта занимает креативное пространство "Вавилов лофт" компании BS Art Development Group. Сам Институт практически не использует площади.

Некоторые петербургские инвесторы и региональные компании рассматривали покупку. Однако высокую цену и строгие требования к использованию исторических зданий в центре города никто не смог преодолеть.

Напомним, что Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) предложило признать комплекс зданий Государственным оптическим институтом имени С.И. Вавилова объектом культурного наследия.