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Оптический институт им. Вавилова хотят спасти от сноса
Сегодня, 15:00
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Оптический институт им. Вавилова хотят спасти от сноса

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﻿В ВООПИК считают, что объект представляет большой интерес для девелоперов, так как речь идет о более 47 тыс. кв. м и 2,1 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова.

Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК направило заявление в КГИОП о признании комплекса зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова объектом культурного наследия. Об этом сообщили в обществе охраны памятников (ВООПИК ) города, объяснив эту инициативу серьёзной угрозой сноса уникального архитектурного ансамбля. Ученые, исследователи обеспокоены судьбой прославленного института.

﻿В ВООПИК считают, что объект представляет большой интерес для девелоперов, так как речь идет о более 47 тыс. кв. м и 2,1 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Без охранного статуса новый собственник сможет беспрепятственно снести исторические здания и возвести коммерческую недвижимость, лишив таким образом город значимой части его архитектурного наследия.

Институт им. Вавилова входит в структуру Государственной корпорации "Ростех", который выставил комплекс на продажу. Сообщается, что торги намечены на 28 октября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что обновленная экспозиция петербургского Центра культурного наследия заработает в октябре.

Фото: Telegram / Общество охраны памятников. ВООПИК СПб

Теги: институт вавилова, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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