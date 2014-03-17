Оптический институт им. Вавилова хотят спасти от сноса

﻿В ВООПИК считают, что объект представляет большой интерес для девелоперов, так как речь идет о более 47 тыс. кв. м и 2,1 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова.

Санкт-Петербургское городское отделение ВООПИК направило заявление в КГИОП о признании комплекса зданий Государственного оптического института имени С.И. Вавилова объектом культурного наследия. Об этом сообщили в обществе охраны памятников (ВООПИК ) города, объяснив эту инициативу серьёзной угрозой сноса уникального архитектурного ансамбля. Ученые, исследователи обеспокоены судьбой прославленного института.

﻿В ВООПИК считают, что объект представляет большой интерес для девелоперов, так как речь идет о более 47 тыс. кв. м и 2,1 га земли между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Без охранного статуса новый собственник сможет беспрепятственно снести исторические здания и возвести коммерческую недвижимость, лишив таким образом город значимой части его архитектурного наследия.

Институт им. Вавилова входит в структуру Государственной корпорации "Ростех", который выставил комплекс на продажу. Сообщается, что торги намечены на 28 октября 2024 года.