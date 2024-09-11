Обновленная экспозиция петербургского Центра культурного наследия заработает в октябре

В Центре продолжат свою работу детская программа "Департамент защиты города", проводятся экскурсии, лекции, кинопоказы и презентации книг.

В октябре текущего года планируется открытие обновленной выставки в Центре культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского. Информация была предоставлена "Петербургскому дневнику" руководителем проекта "Открытый город", председателем петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Антоном Ивановым.

Как пояснил Антон Иванов, это будет не полное изменение экспозиции, а скорее ее дополнение и расширение. В центре будут представлены новые экспонаты, полученные специально для выставки. Некоторые разделы экспозиции были расширены, а некоторые, наоборот, были сокращены. В Центре теперь доступен аудиогид, благодаря чему посетители смогут осматривать выставку как с экскурсоводом, так и самостоятельно.

Кроме обновления экспозиции, в Центре продолжат свою работу детская программа "Департамент защиты города", проводятся экскурсии, лекции, кинопоказы и презентации книг. Для получения информации о запланированных мероприятиях можно посетить официальные веб-сайты ВООПИК и проекта "Открытый город".