В Петербурге стартовал X Международный форум объединенных культур

Открытие X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культуры состоялось 11 сентября. Программа форума предусматривает множество различных культурных мероприятий по всему городу.

Вечером 11 сентября в честь 220-летия со дня рождения Михаила Глинки в Государственной академической капелле пройдет вечер музыки великого композитора. Входит в программу форума и Фестиваль культуры стран БРИКС, который будет проходить в тот же день в Александринском театре. Музыканты из разных стран выступят на гала-концерте под закрытие фестиваля.

Другое представление с участием звезд балета и оперы состоится 12 сентября в Михайловском театре. На сцене можно будет увидеть прима-балерину Большого театра Светлану Захарову, а также множество других известных артистов из России и Казахстана.

В честь годовищины статуса председателя России в БРИКС 13 сентября будет организован концерт на Дворцовой площади. В этот же день в Александринском театре можно состоится концерт "Музыкальная сборная России", где можно будет услышать великие музыкальные композиции в исполнении Сергея Ролдугина и солистов Дома музыки.

Вплоть до 13-го сентября в "Манеже" будет проходить выставка под названием "Пушкинская, 10. Ковчег XXI века". На экспозиции можно будет увидеть коллекцию "Товарищества "Свободная культура"", включающую в себя более чем 400 работ различных жанров.

В ночь с 13-го по 14-е сентября состоится звуковое шоу "Поющие мосты" – на открытом воздухе прозвучат классические музыкальные произведения, созданные в Санкт-Петербурге. 14-го сентября также будет отмечено выступлением творческих коллективов ВС России.

На протяжении всего форума в Государственной академической Капелле будет развернута выставка военных художников имени Б. Грекова "Любовью к Родине дыша...". Тема экспозиции – природа и культурное наследие России.

Ранее Piter.tv писал об ограничениях движения транспорта в период проведения Международного форума объединенных культур.

Фото: ВКонтакте / Культурный форум