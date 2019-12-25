Во время Форума объединенных культур ограничат движение транспорта

В период проведения Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур будет ограничено автомобильное движение.

Десятый Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет на площадках города с 11-го по 14-е сентября. В связи с этим в центре будут действовать временные ограничения для передвижения на транспорте, – сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

12 сентября с 19:30 до 23:59 часов будет ограничено движение по набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы, а также по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, в Царицынском проезде и по Конюшенной площади, 1. С 21:10 до 21:45 того же дня будет заблокирована площадь искусств; с 00:00 и до 23:59 также нельзя будет проехать по набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Мошкова переулка и в Круглом переулке.

С 00:00 12 сентября до 23:59 13 сентября будет ограничен проезд по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, по набережной Зимней канавки, по набережной реки Мойки от дома № 18 до дома № 44. В то же время будет перекрыта набережная реки Мойки от дома 1/8 и до дома № 57. Невозможно будет проехать и в Волынском переулке, а также по проезду вдоль дома № 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади;

13 сентября с 17:00 до 23:00 будет ограничено движение по Невскому проспекту от Малой Морской ул. до Дворцового проезда, в Дворцовом проезде, по Адмиралтейскому проспекту на участках от Гороховой улицы до Невского проспекта и от улицы Якубовича до дома № 4 по Вознесенскому проспекту.

Фото: Piter.tv