Задержан петербуржец, ударивший в лицо девушку-аниматора на Васильевском острове

В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который ударил девушку-аниматора с локтя в лицо, в виде заключения под стражу до 17 февраля. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 января.

Инцидент произошел в августе 2023 года на Биржевой линии. По версии следствия, фигурант ударил потерпевшую, не имея на это никаких причин. Известно, что они занимались одинаковыми видами туристического бизнеса, но в компаниях-конкурентах.

Обвиняемый нанес девушке в лицо удар локтем, чем причинил ей физическую боль и ушиб нижней губы.

Так, мужчину задержали спустя пять месяцев. Он отправлен в следственный изолятор до 17 февраля.

Ранее на Piter.TV: мужчине, который ударил девушку по лицу в петербургском метро, назначили обязательные работы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга