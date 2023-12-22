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Задержан петербуржец, ударивший в лицо девушку-аниматора на Васильевском острове
Сегодня, 20:40
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Задержан петербуржец, ударивший в лицо девушку-аниматора на Васильевском острове

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В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Василеостровский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который ударил девушку-аниматора с локтя в лицо, в виде заключения под стражу до 17 февраля. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 января. 

Инцидент произошел в августе 2023 года на Биржевой линии. По версии следствия, фигурант ударил потерпевшую, не имея на это никаких причин. Известно, что они занимались одинаковыми видами туристического бизнеса, но в компаниях-конкурентах. 

Обвиняемый нанес девушке в лицо удар локтем, чем причинил ей физическую боль и ушиб нижней губы. 

Так, мужчину задержали спустя пять месяцев. Он отправлен в следственный изолятор до 17 февраля. 

Ранее на Piter.TV: мужчине, который ударил девушку по лицу в петербургском метро, назначили обязательные работы.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: биржевая линия, василеостровский районный суд, умышленное причинение легкого вреда здоровью
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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