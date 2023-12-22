Мужчине, который ударил девушку по лицу в петербургском метро, назначили обязательные работы

Пострадавшая попыталась заступиться за свою подругу, но получила удар кулаком и упала, ударившись о скамью и повредив плечо и лопатку.

Мировой судья судебного участка № 152 признала петербуржца Павла Кукина виновным по статье 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Согласно сообщению пресс-службы судов Северной столицы, речь идёт об инциденте, произошедшем 14 мая 2023 года.

Согласно материалам дела, Кукин, находясь вместе со своей сожительницей и её ребёнком в вагоне метро, вступил в конфликт с двумя девушками, сидевшими напротив них. Мужчина высказал свое возмущение по поводу внешнего вида и поведения девушек и, когда они вышли из вагона, схватил игрушку из рук одной из них, что стало началом потасовки. В ходе конфликта Павел стал употреблять нецензурную брань, предполагая, что девушки являются членами ЛГБТ*.

Пострадавшая в итоге девушка Екатерина Меньшикова попыталась заступиться за свою подругу, но получила удар кулаком и упала, ударившись о скамью и повредив плечо и лопатку. По словам Меньшиковой, они с подругой не имеют никакого отношения к ЛГБТ*, не знали нападавшего и не общались с ним. Один из свидетелей подтвердил версию потерпевшей о том, что Кукин целенаправленно ударил девушку.

Суд назначил мужчине 80 часов обязательных работ в качестве наказания.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку, которая задушила подушкой дочь, заключили под стражу.

Фото: Piter.TV

* движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.