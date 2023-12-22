Петербурженку, которая задушила подушкой дочь, заключили под стражу

Женщина заключена под стражу до 22 марта.

Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу 23-летнюю петербурженку, которая обвиняется в убийстве своей девятимесячной дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие полагает, что 20 января не позднее 17:40 Ж. положила свою десятимесячную дочь спиной на диван, после чего, используя подушку, задушила её. Смерть малышки наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

Ж. была задержана 22 января, 23 января ей было предъявлено обвинение. Она вину признала. Женщина заключена под стражу до 22 марта.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов