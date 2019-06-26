Сад Миядзаки могут закрыть после пожара на Биржевой линии

Общий ущерб труппа театра "Небесные бродяги" оценивает примерно в 300 тысяч рублей.

Пожар, который произошел в ночь с 1 на 2 мая на Биржевой линии Васильевского острова, подверг опасности не только здания, но и целые культурные проекты. Огонь проник в мастерскую театрального проекта "Небесные бродяги" – авторов проекта сада Миядзаки. О сложившихся обстоятельствах основатель и режиссер театра "Небесные бродяги" Илья Лошаков рассказал газете "Петербургский дневник".

Когда я проснулся и приехал в мастерскую, то там все выглядело как в фильме ужасов: гарь, вонь и воды по колено. Мы нашей труппой, в которой всего четыре человека, весь день таскали с третьего этажа на улицу тяжеленные декорации и костюмы для 20 спектаклей, которые создавали целых семь лет! Плюс у нас там были швейные машинки, колонки, микрофоны, дым-машина и прочая техника. Илья Лошаков, театр "Небесные бродяги"

Общий ущерб труппа театра "Небесные бродяги" оценивает примерно в 300 тысяч рублей. Кроме того, театр планирует переезд в новую мастерскую, если позволят обстоятельства. Однако в этом случае полюбившийся горожанам сад Миядзаки придется закрыть, отмечает актер и режиссер.

Подробный репортаж о том, как устроен сад имени Хаяо Миядзаки на Васильевском острове, Piter.tv публиковал летом 2021 года. Пространство организовали участники театра "Небесные Бродяги", не обращаясь к художникам и дизайнерам. Каждый рисунок актеры в составе пяти человек создавали самостоятельно.

Фото: Piter.tv