Театр "Небесные бродяги" приглашает на новоселье

В прошлом помещении произошел пожар.

Театр "Небесный бродяги" переехал на новое место. Вместо площадки на Биржевой линии теперь он располагается на Гатчинской улице, 23-25. Ранее там находился подростково-молодежный клуб "Синтез", сообщил "Петербургский дневник".

Сейчас руководство театра обустроило внутреннее пространство. Идет обсуждение о создании сада, который был на прошлом месте. Благоустройство должны согласовать городские власти.

На открытии, которое планируется 24 сентября, артисты покажут спектакль "Ковава". С новосельем их поздравит "Театр Летающих вещей". Также воспитанники театральной студии представят перформанс "Призраки". Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению свечей, коллажей и лепке героев Хаяо Миядзаки.

Праздник начнется в 14:00. Он будет бесплатным, но требуется регистрация здесь.

Напомним, разговоры о закрытии сада "Небесные бродяги" начались после пожара в ночь 1 на 2 мая в здании 8-10 на Биржевой линии, где труппа арендовала помещение. Уличный театр потерял декорации, костюмы для семи спектаклей м технику.

Фото: ВКонтакте / Театр Небесные Бродяги