"Небесные Бродяги" показали Миядзаки: как выглядит тот самый сад на Биржевой линии

Инициатор проекта Илья Лошаков рассказал, как и зачем создавался сказочный дворик, и что нового здесь появится уже этой осенью.

На Васильевском острове в начале лета появился дворик с героями мультфильмов режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Пространство организовали работники театра "Небесные Бродяги", не обращаясь к художникам и дизайнерам. Каждый рисунок актеры в составе пяти человек создавали самостоятельно.

Еще весной этого года на месте сада находилась мусорная куча, которая раздражала актеров, репетировавших постановки во дворе театра. В конце мая артисты начали подготовку к японскому спектаклю, из-за чего погрузились в японскую мифологию. Образы героев восточных легенд и сказок напомнили мастерам персонажей книг Хаяо Миядзаки.

В один из дней актеры решили преобразовать пространство, в котором работают. Купили на свои деньги краску и взяли кисти в руки. Началось все со скучной двери пристройки - на ней нарисовали Безликого, героя фильма "Унесенные ветром". Над изображением труппа работала почти день, первый "житель" дворика Миядзаки появился на Биржевой линии около двух часов ночи. На следующие сутки актеры театра решили убрать мусорную кучу и разбить на ее месте палисадник с зоной для отдыха. Из буйно растущего бамбукового кустарника захотели сделать живую изгородь.

Артисты делали скамейки, строили тории, превращали старые выброшенные ненужные предметы в полезные арт-объекты. Так, сломанный холодильник стал шкафом с зеркалом. В морозилке создали уголок, в котором живет герой известного анимационного фильма, название которого актеры рекомендуют посетителям отгадать самостоятельно. Во дворе посадили помидоры, капусту, подсолнух, кабачки и другие культуры. Урожай актеры уже собрали.

В дворике Хаяо Миядзаки появилось более 30 рисунков с героями мультфильмов. Среди них есть Тоторо, Пугало, Дзэниба, рыбка Поньо, Зизи, чернушки и другие. Но на этом творческая труппа останавливаться не планирует, уже сейчас на стенах можно увидеть наброски будущих изображений.

Мы этот дворик создали для себя. В общественное пространство превращать не планируем. Летом было очень жарко, хотелось спрятаться от солнца и работать в приятной обстановке. Так и появился наш сад. В огороде выращиваем помидоры и другие овощи, чтобы между репетициями приготовить перекус. Это наш второй дом. Гостей мы принимаем, но в небольшом количестве: боимся, что сад затопчут, сломают. Он маленький, здесь тесно. Илья Лошаков, руководитель театра "Небесные Бродяги"

В конце лета о дворике Хаяо Миядзаки узнали не только петербуржцы, но и жители других городов. Сад захотели посетить любители аниме и творчества японского режиссера. Из Архангельска сюда приехали два человека. Из Казани - целая группа в составе 15 туристов. Чтобы творческое пространство защитить от вандалов и сохранить клумбы, ворота в двор закрыли. Прийти сюда можно, если предварительно записаться в социальных сетях театра "Небесные Бродяги". Руководитель труппы отмечает, что ответить гостям сможет не сразу - почти весь день в мастерской проходят репетиции. Но если заранее договориться о посещении сада, то любопытным посетителям всегда откроют.

Летом здесь проводились занятия по йоге и чайные церемонии. Потом артисты репетировали будущие спектакли. В свободные часы продолжали работу над антуражем места. В холодное время года художественные проекты не планируют останавливать. Осенью в дворике Хаяо Миядзаки должны появиться огненный дракон, девушка Камадзи и стена из "Ходячего замка".

Дворик Хаяо Миядзаки стал второй сценической площадкой театра. Теперь здесь выступают актеры. А герои мультфильмов, изображенные на стенах зданий, превратились в участников постановки. Уже 5 сентября зрители увидят интерактивный спектакль "Ёкай", основанный на японских легендах. Посетители тоже смогут почувствовать себя частью драматического конфликта.

Мы работаем за донат. Зритель сам решает, сколько денег стоит наш труд, наша работа. Мы уличные артисты, которые снимают шляпу и ставят ее на землю. А наши гости могут положить или не положить вознаграждение. Чтим традиции, выходит. Илья Лошаков, руководитель театра "Небесные Бродяги"

Осенью в садике откроют новый проект. Артисты будут проводить квест, в котором гости должны искать миниатюры персонажей мультфильмов Миядзаки. Победителям вручат игрушки.

В арт-пространстве актеры создали и уголок для буккроссинга. За некогда скучной дверью, где теперь находится изображение Безликого, стоит шкаф с мангой, комиксами и литературой. Посетители могут обменять свою книгу на понравившуюся.

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Материал подготовила Мария Поликарпова, Piter.tv